Билл Клинтон и Моника Левински: скандал, который изменил Америку

История отношений 42-го президента США Билла Клинтона и молодой стажерки Белого дома Моники Левински — это не просто пикантный политический скандал конца XX века. Это глубокий надлом в американской политической культуре, событие, ставшее детонатором первого за 130 лет импичмента действующего президента. История «Зиппергейта» (как окрестили скандал) вышла далеко за рамки личной слабости президента. Она обнажила яростную партийную борьбу, запустила беспрецедентную по масштабу машину медийного осуждения и поставила сложные вопросы о злоупотреблении властью, гендерных двойных стандартах и цене публичного позора. Мы расскажем, как начался тайный роман, как он превратился в глобальную сенсацию, едва не стоившую Клинтону президентства, и какие долгосрочные последствия определили судьбы обоих главных героев.

Как начался роман Клинтона и Левински

Летом 1995 года, когда ей был всего 21 год, выпускница колледжа Льюиса и Кларка Моника Левински начала стажировку в Белом доме благодаря связям семьи с Демократической партией. Непосредственность и романтичность быстро выделили ее среди стажеров, Моника часто появлялась у Овального кабинета, стремясь привлечь внимание президента. К ноябрю 1995 года между 49-летним Биллом Клинтоном и Левински завязались тайные отношения. Их интимные контакты, которых позже насчитали девять, происходили преимущественно в служебных помещениях — чаще всего в коридоре возле личного кабинета президента. Клинтон объяснял выбор места тем, что стояние у дверного проема облегчало боль в спине. К апрелю 1996 года начальство отправило Левински в Пентагон, заметив ее частое присутствие возле президента, но девушка продолжала наведываться в Белый дом.

Разоблачение: как скандал стал достоянием общественности

Ключевую роль в разоблачении сыграла коллега Моники — Линда Трипп. Под предлогом дружбы она с начала осени 1997 года записывала их разговоры, где Моника откровенно описывала свои отношения с президентом. Трипп передала записи человеку, который занимался расследованием дела Клинтона. Утечка информации произошла 17 января 1998 года, когда на сайте Drudge Report появилась информация о том, что журнал Newsweek готовит материал о «стажерке Белого дома». Уже 26 января, стоя рядом с женой Хиллари, Билл Клинтон заявил: «Я не вступал в отношения с этой женщиной, мисс Левински». Однако к концу лета 1998 года улики, включая знаменитое синее платье (сохраненное по совету Трипп как «страховка») и результаты ДНК-экспертизы, заставили президента признаться в «неподобающих физических отношениях». В тот же вечер он выступил по телевидению, назвав роман «личным провалом».

Линда Трипп, бывшая сотрудница Белого дома, сыгравшая ключевую роль в импичменте президента Билла Клинтона Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Импичмент Билла Клинтона: почему дело дошло до отстранения

Не измена, а лжесвидетельство и препятствование правосудию стали причиной отстранения от должности. Клинтон отрицал связь с Левински при рассмотрении дела Полы Джонс (обвинявшей его в сексуальных домогательствах), а также, по версии обвинения, склонял Монику к даче ложных показаний. Палата представителей, где доминировали республиканцы, приняла решение об импичменте из четырех предложенных статей. Голосование прошло почти строго по партийной линии: за обвинение во лжи проголосовали 228 против 206, за препятствование правосудию — 221 против 212. Однако в феврале Клинтона оправдали: ни по одному пункту не набралось требуемых 67 (максимум — 55 за обвинение). Юридическая казуистика сыграла ключевую роль — Клинтон настаивал, что технически не лгал, поскольку не считал связь с Левински «сексуальными отношениями».

Последствия для карьеры Клинтона и Левински

Хотя Клинтон сохранил пост, скандал стоил ему репутации и профессиональных ограничений. В 1999 году судья Сьюзан Уэббер Райт признала его виновным в неуважении к суду за ложные показания и оштрафовала на $90 тысяч. В 2001 году его лишили лицензии адвоката в Арканзасе и отстранили от практики в Верховном суде. Для Моники Левински последствия оказались тяжелее. Ее имя стало нарицательным, а травля в СМИ привела к депрессии. В 1999 году она выпустила мемуары «История Моники», но долго оставалась изгоем. Лишь к 2010-м годам Левински переосмыслила опыт, став активисткой против кибербуллинга. Выступление на TED Talks в 2015 году, где она назвала себя «нулевым пациентом онлайн-травли», получило резонанс. Клинтон же, хоть и выражал публичное сожаление, никогда не извинялся перед ней лично, что признал в мемуарах 2024 года: «Я желаю ей только хорошего, но мы не общались».

Билл Клинтон Фото: White House/via www.imago-image/Global Look Press

К 2018 году волна движения #MeToo кардинально изменила восприятие истории. Левински публично заявила, что их отношения с Клинтоном были «злоупотреблением властью», подчеркнув дисбаланс статусов: 22-летняя стажерка и президент страны. Она отвергла навязанный ей медиаобраз «наивной дурочки», напомнив, что до скандала успешно работала в Пентагоне и сопровождала министра обороны в международных поездках. Ее борьба за пересмотр нарратива получила неожиданную поддержку: комики Билл Мар и Дэвид Леттерман извинились за жестокие шутки в ее адрес, а феминистка Эрика Йонг признала, что общество несправедливо сфокусировалось на ней, а не на поведении Клинтона.

Эта история изменила и американскую политику. Ракетные удары по Судану и Афганистану 20 августа 1998 года были восприняты многими как попытка отвлечь внимание от скандала, и даже были проведены параллели с фильмом «Покажите мне героя». В медиапространстве родились термины вроде «Зиппергейт», а Хиллари Клинтон, назвавшая скандал «правым заговором», укрепила образ стойкой соратницы президента. Для Левински возвращение в публичное поле стало возможно лишь через переход в статус «жертвы системы»: в 2024 году она снялась в рекламе бренда Reformation, обыгрывая образ «офисной работницы», а ее история вдохновила создателей сериала об Аманде Нокс. Скандал также установил негласное правило: последующие президенты стали осторожнее в общении с подчиненными, осознав, что личная жизнь может стать оружием политической войны.

Моника Левински Фото: Star Shooter via www.imago-im/Global Look Press

Однако двойные стандарты в истории сохраняются. Клинтон после отставки создал многомиллионный фонд, читает платные лекции и остается влиятельной фигурой Демпартии. Левински же даже с дипломом Лондонской школы экономики годами не могла найти работу — работодатели открыто заявляли, что ее имя «вредит репутации компании». Попытки девушки вписаться в нарратив #MeToo также встретили скепсис: американские СМИ отмечали, что в ее случае сложно говорить о «насилии», учитывая признания о взаимном влечении. Парадоксально, но именно Хиллари Клинтон, пострадавшая как жена, стала символом стойкости для неофеминисток, тогда как Левински остается фигурой, провоцирующей споры о границах между личной свободой и профессиональной этикой.

Эхо скандала аукается до сих пор. В 2025 году Дональд Трамп, проводя сенаторов-республиканцев по Белому дому, демонстративно показал им «комнату Моники Левински» — место, где якобы встречались Клинтон и стажерка. Этот жест подчеркнул, что история остается инструментом политических манипуляций. Для Хиллари Клинтон скандал стал тенью на ее президентской кампании 2016 года: оппоненты увязывали «недостаток морального авторитета» семьи Клинтонов с событиями 1998 года.

Ранее мы писали о: Взрыв на Сортировке: забытая трагедия 1988 года