Клинтон уличили в подрыве репутации Трампа через «семена лжи» Глава РФПИ сообщил о плане Клинтон подорвать репутацию Трампа

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон со своей командой пыталась подорвать репутацию президента Дональда Трампа при помощи «семян лжи» о связях политика с Москвой, заявил в соцсети Х глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, эта стратегия применялась после выборов 2016 года.

Команда Хиллари Клинтон посеяла семена клеветы о России, чтобы подорвать репутацию Дональда Трампа, что привело к многолетней лжи, лживым рассказам в СМИ и расколу, — констатировал Дмитриев.

Ранее сенатор Алексей Пушков подчеркнул: Трамп повторяет ошибки первого президентского срока, теряя антивоенный и реформаторский потенциал. Он отметил, что внутренние разногласия и давление сенаторов-русофобов осложняют позиции республиканца, заставляя его «завязнуть в вашингтонском болоте», которое он обещал очистить, но не смог.

Также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сравнил американского лидера с императором. Глава государства осудил попытки Трампа ввести новые пошлины против стран БРИКС.