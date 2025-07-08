Президент Бразилии раскритиковал Трампа за имперские замашки Президент Лула да Силва сравнил Трампа с императором из-за пошлин

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал американского лидера Дональда Трампа, сообщает Semafor. Отмечается, что он сравнил республиканца с императором из-за попытки ввести новые пошлины против стран БРИКС.

Миру не нужен император, — заявил да Силва.

Кроме того, да Силва высказался о стиле руководства Трампа. Бразильский лидер рекомендовал президенту США сократить время пребывания в соцсетях и сосредоточиться на государственных делах.

Ранее Трамп объявил о введении 10% пошлин для стран, поддерживающих БРИКС, назвав политику объединения «антиамериканской». Администрация США начнет постепенно уведомлять партнеров об изменениях в торговых условиях, включая новые тарифы на импортные товары.

До этого участники саммита БРИКС осудили военные удары по ядерным объектам Ирана, назвав их нарушением международного права и Устава ООН. Также отмечалось, что иранские ядерные объекты находятся под гарантиями МАГАТЭ. Кроме того, представители стран БРИКС выразили надежду, что прилагаемые в настоящий момент усилия по урегулированию кризиса на Украине приведут к заключению мирных соглашений.