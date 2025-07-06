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06 июля 2025 в 20:40

Страны БРИКС сделали общее заявление о военных ударах по Ирану

Участники саммита БРИКС в Бразилии осудили удары по ядерным объектам Ирана

XVII саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро XVII саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро Фото: AP/ТАСС

Участники саммита БРИКС в бразильском Рио-де-Жанейро осудили военные удары по ядерным объектам Ирана, говорится в итоговой декларации встречи на высшем уровне. Атаку назвали нарушением международного права и Устава ООН.

Мы осуждаем начавшиеся 13 июня 2025 года военные удары по Исламской Республике Иран, которые представляют собой нарушение международного права и Устава Организации Объединенных Наций, а также выражаем серьезную озабоченность в связи с последующей эскалацией ситуации в области безопасности на Ближнем Востоке, — сказано в декларации.

Участники саммита подчеркнули, что иранские ядерные объекты находятся под гарантиями МАГАТЭ. В связи с этим страны БРИКС призвали Совбез ООН заняться вопросом обеспечения ядерной безопасности во время боевых действий.

Как сообщалось ранее, страны БРИКС выразили надежду, что прилагаемые в настоящий момент усилия по урегулированию кризиса на Украине приведут к заключению мирных соглашений. Такое заявление также сделали лидеры стран организации в подписанной декларации на саммите в Бразилии.

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