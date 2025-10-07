Бесплатная парковка в Челябинске: карта мест и советы водителям

Поиск места для машины в центре Челябинска пока не требует платы, однако ситуация скоро изменится. Город остается одним из последних миллионников России без централизованной системы платных парковок. Разбираемся, где сейчас можно припарковаться и что ждет автомобилистов в ближайшем будущем.

Платные и бесплатные парковки в Челябинске пока представлены только бесплатными вариантами, но мэрия активно готовится к запуску платной системы. К 2026 году в центре появится 71 парковка на 1,5 тысячи мест: на Театральной площади (142 места), у вокзала (306 мест), на проспекте Ленина и центральных улицах. Час стоянки обойдется в 30 рублей, при этом первые 15 минут будут бесплатными, а платить придется только по будням с 8 до 20 часов. Многодетные семьи, инвалиды, ветераны войны и участники СВО смогут парковаться бесплатно.

Бесплатных парковок в городе немало, в основном около торговых центров. Однако стоит помнить о безопасности: Челябинск входил в десятку городов по частоте угонов, особенно рискованны стоянки у крупных магазинов. Впрочем, согласно данным за последние годы, ситуация улучшается.

Приезжим на заметку: когда заработают платные парковки, оплачивать их можно будет через мобильные приложения, терминалы на местах или банковской картой. Главное — зарегистрировать номер автомобиля в приложении, выбрать время стоянки и оплатить одним кликом. Наличие платных зон должно упростить поиск свободных мест и навести порядок в центре столицы Южного Урала. Потому вопрос, где выбрать место для стоянки — на платных или бесплатных парковках в Челябинске, пока открыт для автомобилистов как минимум до середины следующего года.

Ранее мы рассказывали, когда по закону нужно менять резину на своем автомобиле.