Челябинские террористы хотели завербовать до 200 человек Осужденные за теракт в Бакале россияне готовили новые теракты

Жители Челябинской области, приговоренные к 19 годам колонии за поджог здания администрации Бакала, готовили новые атаки, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Так, они обсуждали планы по ведению «информационной войны» и «подпольной борьбы» и под угрозой расстрела хотели создать отряд численностью 100–200 человек.

Кроме того, они интересовались партизанской деятельностью, оружием и планировали нанести другие «удары». В настоящее время они отбывают срок после того, как в ночь на 11 октября 2022 года бросили «коктейль Молотова» в разбитое окно здания администрации. Один из них ранее был командиром отделения пожарно-спасательной службы МЧС, другой — сотрудником Росгвардии.

На прошлой неделе в Херсонской области сотрудники ФСБ задержали двух украинцев, которые прошли подготовку для проведения терактов. По словам губернатора Владимира Сальдо, задержанные прошли обучение на Украине в августе прошлого года.

До этого на территории Ростовской области был задержан житель Мариуполя, служивший сержантом в спецназе украинского военизированного националистического объединения. Он вступил в формирование добровольно по идеологическим причинам и ради материальной выгоды.