В Краснокаменске пятиэтажный дом залило кипятком

Квартиры в пятиэтажном доме в Краснокаменске в Забайкалье затопило кипятком, сообщил Telegram-канал «Новости Читы». Утром 7 октября жители верхнего этажа дома №314 заметили, что с потолка начала литься горячая вода. На звонок в аварийную службу никто не ответил, жильцам пришлось бежать в диспетчерскую. За это время вещи в их квартирах сварились.

Директор ЖКУ Сергей Скляров сообщил каналу, что в доме полностью затопило пять квартир из-за прорыва трубы с горячей водой на чердаке. Приехавшая на вызов бригада закрыла прорыв и вернула отопление. Электричество в доме пока отключено, жители ждут электрика, который должен проверить проводку.



Скляров сообщил, что администрация позже осмотрит квартиры и компенсирует ущерб собственникам. Замглавы Краснокаменского округа Наталья Щербакова информировала, что пострадали 10 квартир, пять из которых затопило полностью.

Вечером представители администрации округа проведут встречу с жителями дома, — добавила Щербакова.

Ранее в жилом доме в Москве прорвало трубы после включения отопления. Кипяток залил весь подъезд. Дом находится на капитальном ремонте, и причиной инцидента, как считают постояльцы, стали именно ремонтные работы.