В Роспотребнадзоре исключили риск распространения опасного вируса

В Роспотребнадзоре заявили, что лихорадка чикунгунья не грозит России

Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вспышка лихорадки чикунгунья не грозит России, заявили в Роспотребнадзоре. Как сообщает «Москва 24», в стране нет устойчивых популяций комаров‑переносчиков этого вируса.

Единичные завозные случаи не приводят к локальной циркуляции инфекции, однако туристам следует не забывать о правилах безопасности в эндемичных регионах, — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Гуандун за неделю с 21 по 27 сентября выявили 3153 случая заражения вирусом чикунгунья. Большую часть из них обнаружили в городском округе Цзянмэнь. При этом на неделе с 14 по 20 сентября в Гуандуне выявили чуть более 2,4 тысячи случаев заражения. Рост числа зараженных мог быть связан с супертайфуном «Рагаса».

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рисков распространения лихорадки чикунгунья в России нет. Она пояснила, что внутри страны нет комаров, которые переносят лихорадку.

