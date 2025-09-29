В Китае за неделю обнаружили более 3000 случаев заражения чикунгуньей

В китайской провинции Гуандун за неделю с 21 по 27 сентября выявили 3153 случая заражения вирусом чикунгунья, сообщил региональный центр по контролю и профилактике заболеваний. Большую часть из них обнаружили в городском округе Цзянмэнь, передает ТАСС.

Эпидемиологи считают, что риск распространения заболевания вырастет в период праздников с 1 по 8 октября из-за повышенной мобильности населения. В стране сформировали группу из 14 тысяч специалистов для борьбы с вирусом.

При этом на неделе с 14 по 20 сентября в Гуандуне выявили чуть более 2,4 тысячи случаев заражения. Рост числа зараженных на другой неделе мог быть связан с супертайфуном «Рагаса».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рисков распространения лихорадки чикунгунья в России нет. Она пояснила, что внутри страны нет комаров, которые переносят лихорадку.

В конце августа китайские медики выявили 225 новых случаев заражения вирусом чикунгунья в южной провинции Гуандун за неделю. Все заболевшие переносили болезнь в легкой форме. Большинство зараженных были выявлены в Фошане. Также случаи были зафиксированы в Гуанчжоу и Шэньчжэне.