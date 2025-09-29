Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 08:09

В Китае за неделю обнаружили более 3000 случаев заражения чикунгуньей

В китайской провинции Гуандун выявили 3153 случая заражения вирусом чикунгунья

Фото: IMAGO/NIH-NIAID/IMAGE POINT FR/Global Look Press

В китайской провинции Гуандун за неделю с 21 по 27 сентября выявили 3153 случая заражения вирусом чикунгунья, сообщил региональный центр по контролю и профилактике заболеваний. Большую часть из них обнаружили в городском округе Цзянмэнь, передает ТАСС.

Эпидемиологи считают, что риск распространения заболевания вырастет в период праздников с 1 по 8 октября из-за повышенной мобильности населения. В стране сформировали группу из 14 тысяч специалистов для борьбы с вирусом.

При этом на неделе с 14 по 20 сентября в Гуандуне выявили чуть более 2,4 тысячи случаев заражения. Рост числа зараженных на другой неделе мог быть связан с супертайфуном «Рагаса».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рисков распространения лихорадки чикунгунья в России нет. Она пояснила, что внутри страны нет комаров, которые переносят лихорадку.

В конце августа китайские медики выявили 225 новых случаев заражения вирусом чикунгунья в южной провинции Гуандун за неделю. Все заболевшие переносили болезнь в легкой форме. Большинство зараженных были выявлены в Фошане. Также случаи были зафиксированы в Гуанчжоу и Шэньчжэне.

Китай
врачи
чикунгунья
лихорадки
комары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
«По глупости»: Трамп осудил признание государственности Палестины
«Круто»: Егор Крид рассказал о встрече с сыном американского президента
Чушка бюрек — слоеные рулетики, душа любого праздничного стола
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.