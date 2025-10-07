Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 10:37

Названы модели BMW с высоким риском пожара под капотом

BMW отозвала 145 тыс. авто из-за риска пожара под капотом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

BMW of North America организовала масштабную сервисную кампанию по изъятию 145 102 автомобилей на рынке США из-за неисправности стартера, передает канал Fox 4. Под угрозой оказались несколько популярных серий: BMW 3 Series, BMW 7 Series, BMW 8 Series и кроссоверы X5, X6 и X7.

Брак в стартере может обернуться перегревом и возгоранием шумоизоляции в моторном отсеке. Пожар может произойти как во время движения, так и на стоянке, отметили журналисты. Все модели, подлежащие изъятию, оснащены стартером от компании Denso Europe BV.

Владельцам моделей с уязвимостью порекомендовали как можно скорее обратиться к дилерам BMW для бесплатного ремонта и замены проблемного узла. На данный момент о случаях возгорания стартера не сообщалось, добавили на канале.

Ранее автоэксперт Дмитрий Гайдукевич заявил, что средний чек за ремонт автомобилей в России дорожает из-за устаревания автопарка в стране. По его мнению, чем старше машина — тем более сложное и дорогое обслуживание ей требуется. Он привел в доказательство статистику сервиса по подбору автомобилей, согласно которой средний возраст самых популярных на рынке машин в этом году достиг отметки 9,9 года, что уже на восемь месяцев больше, нежели годом ранее.

BMW
поломки
ремонты
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ситуация в аэропортах РФ 7 октября: задержки и отмены рейсов
В Европе дали оценку обещаниям НАТО направить войска на Украину
Русские «Герани» массово громят энергетику: удары по Украине 7 октября
В Москве арестовали иностранца, надругавшегося над ребенком в 2016 году
Раскрыты необычные подробности об одном из пособников бизнесмена-убийцы
«Убытки будут неисчислимыми»: в США предрекли МУС крах из-за санкций Трампа
В России указали на стойкую тенденцию по отделению ЭПХЦ от Москвы
Психолог объяснила, как бороться с постоянной тревогой
В Новосибирске спасли косулю, застрявшую в заборе
В ЕС не смогли решить, как выдать Украине два кредита одновременно
Политический кризис спровоцировал слухи об отставке Макрона
Украинский офицер открыл шаурмичную в зоне СВО и заработал 8 млн рублей
Депутат призвал запретить продажу и покупку электромобилей в России
Стало известно, чего лишатся смартфоны в ближайшем будущем
Нобелевский лауреат не смог узнать о присуждении премии из-за детокса
Российский генерал рассказал, кто именно запускает дроны над Европой
В Албании мужчина застрелил судью после оглашения приговора
Министр труда честно ответил на вопрос о «налоге на тунеядство»
Обманувших бойцов СВО в Шереметьево вымогателей арестовали
В Полтавской области в результате взрывов поврежден энергообъект
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.