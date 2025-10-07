Названы модели BMW с высоким риском пожара под капотом

BMW of North America организовала масштабную сервисную кампанию по изъятию 145 102 автомобилей на рынке США из-за неисправности стартера, передает канал Fox 4. Под угрозой оказались несколько популярных серий: BMW 3 Series, BMW 7 Series, BMW 8 Series и кроссоверы X5, X6 и X7.

Брак в стартере может обернуться перегревом и возгоранием шумоизоляции в моторном отсеке. Пожар может произойти как во время движения, так и на стоянке, отметили журналисты. Все модели, подлежащие изъятию, оснащены стартером от компании Denso Europe BV.

Владельцам моделей с уязвимостью порекомендовали как можно скорее обратиться к дилерам BMW для бесплатного ремонта и замены проблемного узла. На данный момент о случаях возгорания стартера не сообщалось, добавили на канале.

Ранее автоэксперт Дмитрий Гайдукевич заявил, что средний чек за ремонт автомобилей в России дорожает из-за устаревания автопарка в стране. По его мнению, чем старше машина — тем более сложное и дорогое обслуживание ей требуется. Он привел в доказательство статистику сервиса по подбору автомобилей, согласно которой средний возраст самых популярных на рынке машин в этом году достиг отметки 9,9 года, что уже на восемь месяцев больше, нежели годом ранее.