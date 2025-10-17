Владельцы BMW в России обнаружили необычную проблему У машин BMW в России стали взрываться люки при движении на большой скорости

Владельцы автомобилей BMW в России столкнулись с проблемой самопроизвольного разрушения люков при движении на высоких скоростях, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка». Один из водителей сказал, что на скорости 128 км/час раздался громкий звук, напоминающий небольшой взрыв, после чего люк над его головой оказался полностью разбит.

О похожем случае сообщал другой автовладелец BMW. Во время поездки домой он услышал взрыв над головой и обнаружил серьезные повреждения люка при осмотре салона автомобиля.

Ранее владельцы китайских автомобилей Geely в России сообщили, что часто сталкиваются с серьезными поломками двигателя. Причиной неисправностей называли производственный дефект. Некоторые автовладельцы сообщают о случаях потери управления во время движения и появлении бело-синего дыма из двигателя.

Позже представители Geely Motors заявили, что основной причиной поломок является несоответствие российского бензина требованиям для их автомобилей. Компания также сообщила о проведении работ по обновлению программного обеспечения систем управления ДВС, объясняя это необходимостью лучшей адаптации автомобилей к качеству местного топлива.