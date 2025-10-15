Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 09:15

Россияне рассказали о частых поломках китайских машин Geely

SHOT: владельцы китайских машин Geely часто сталкиваются с поломкой двигателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России владельцы китайских машин Geely часто сталкиваются с поломкой двигателя, сообщил Telegram-канал Baza. Причиной этого называют заводской брак.

Некоторые россияне рассказали, что их машины могут терять управление во время движения, а также дымиться бело-синим паром. В ходе диагностик выяснялось, что цилиндры мотора были залиты маслом. Канал отметил, что одной россиянке за ремонт машины выставили счет в примерно 265 тыс. рублей из-за доставки и установки нового двигателя. Она проехала на новом автомобиле всего лишь 300 км.

Ранее автоэксперт, автожурналист Андрей Осипов заявил, что в Россию может хлынуть поток индийских автомобилей, которые способны стать полноценной альтернативой китайским машинам. Он уточнил, что индийский автопром в основном представлен бюджетными брендами — Tata Nano и Mahindra.

До этого стало известно, что китайские автопроизводители с 2019 года используют схему экспорта новых машин под видом б/у в Россию, Центральную Азию и Ближний Восток. Такой подход позволял компаниям искусственно завышать показатели экспорта и избавляться от неликвидных автомобилей, которые сложно продать на внутреннем рынке КНР.

Россия
автомобили
Китай
поломки
двигатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финляндия поднялась в топ антирейтинга ЕС по безработице после начала СВО
Стало известно, как «Герани» повлияют на перелом хода СВО
Удары по Украине сегодня, 15 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
В России объяснили, почему Су-35С стал «универсальным солдатом» в зоне СВО
Константинов предупредил о последствиях передачи Tomahawk Киеву
Россияне стали держать меньше наличных в кошельках
«Достал пистолет»: боец рассказал об «особой» подлости наемников ВСУ
В МВД предупредили россиян о рисках «легкого заработка» за границей
Стало известно о панике Киева из-за одного действия ВС России
Врач перечислил тревожные признаки развития рака молочной железы
На 62-м году жизни умерла актриса из Уссурийска Елена Перегуда
Момент массовой аварии в Уфе попал на видео
Онколог рассказал, что может спровоцировать рак молочной железы
Скандально уволенный в Самарской области чиновник оказался в больнице
Новак раскрыл потенциал России в добыче нефти в рамках ОПЕК+
В РФС заявили об изменении позиции Европы касательно возвращения России
ВСУ остались «без глаз» в Константиновке после удара ВС России
Сийярто назвал атаки на «Дружбу» посягательством на суверенитет Венгрии
Рютте сделал заявление по поставкам оружия НАТО на Украину
В Приморье спасли блуждавшего в лесу четыре дня мужчину
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.