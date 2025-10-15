Россияне рассказали о частых поломках китайских машин Geely

В России владельцы китайских машин Geely часто сталкиваются с поломкой двигателя, сообщил Telegram-канал Baza. Причиной этого называют заводской брак.

Некоторые россияне рассказали, что их машины могут терять управление во время движения, а также дымиться бело-синим паром. В ходе диагностик выяснялось, что цилиндры мотора были залиты маслом. Канал отметил, что одной россиянке за ремонт машины выставили счет в примерно 265 тыс. рублей из-за доставки и установки нового двигателя. Она проехала на новом автомобиле всего лишь 300 км.

Ранее автоэксперт, автожурналист Андрей Осипов заявил, что в Россию может хлынуть поток индийских автомобилей, которые способны стать полноценной альтернативой китайским машинам. Он уточнил, что индийский автопром в основном представлен бюджетными брендами — Tata Nano и Mahindra.

До этого стало известно, что китайские автопроизводители с 2019 года используют схему экспорта новых машин под видом б/у в Россию, Центральную Азию и Ближний Восток. Такой подход позволял компаниям искусственно завышать показатели экспорта и избавляться от неликвидных автомобилей, которые сложно продать на внутреннем рынке КНР.