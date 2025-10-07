Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 10:20

В российских колониях и тюрьмах появилась новая должность

«Коммерсант»: в колониях и тюрьмах РФ появились штатные священники

В России начал работу институт помощников руководителей исправительных учреждений, специализирующихся на взаимодействии с верующими заключенными, передает «Коммерсант» со ссылкой на Синодальное отделе Русской православной церкви по тюремному служению. На первом этапе планируется, что новые помощники будут работать в 97 из примерно 700 исправительных учреждений страны.

Должность помощников начальников СИЗО по работе с верующими была введена с 1 января 2024 года. Для тюрем и колоний теперь также введены аналогичные меры.

Руководитель пресс-службы Синодального отдела Русской православной церкви Светлана Гамершмидт заявила, что данное нововведение обеспечит регулярную духовную поддержку осужденным и будет способствовать просветительской деятельности среди сотрудников исправительных учреждений.

Председатель Синодального отдела по тюремному служению, иерей Кирилл Марковский, обратил внимание на высокую эффективность существующих институтов помощников. Он также подчеркнул, что введение новой должности предоставит священнослужителям дополнительные возможности для более эффективной работы с осужденными, включая несовершеннолетних и лиц, совершивших тяжкие преступления.

