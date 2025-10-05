Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 13:24

Россиянам рассказали, за что молиться 5 октября

Зампред ВРНС Иванов: 5 октября молятся о помощи в исправлении жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежегодно 5 октября, в день великомученика Фоки Синопского и пророка Ионы, россияне молятся о даровании сил к покаянию и помощи в исправлении жизни, заявил NEWS.ru зампред Всемирного русского народного собора, лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он пояснил, что этот день обладает особой духовной значимостью и глубоко укоренен в народной традиции.

Великомученику Фоке, принявшему мученическую смерть за веру во Христа, традиционно молятся об избавлении от пожаров и о помощи всем, кто находится в плавании или путешествует по водам. Он является скорым помощником в любой беде и защитником от стихийных бедствий. Что касается пророка Ионы, то его пример учит нас важнейшим духовным урокам. Пророку Ионе молятся о даровании сил к покаянию, об исправлении жизни и о том, чтобы иметь твердость в исполнении Божиих заповедей, даже когда это кажется нам трудным. Его история — это вечное напоминание о безграничном милосердии Божием и о том, что никогда не поздно обратиться к Господу, — отметил Иванов.

Собеседник добавил, что в это время завершались основные полевые работы и начинался период заготовки грибов и квашения капусты, что делало праздник важной вехой в годовом круге крестьянской жизни. По его словам, особое значение имеет молитвенное обращение к святым этого дня.

Праздник, который в народе называли Иона и Фока, Листопадная, или Листодер, — это не просто памятная дата в церковном календаре. Это день, когда вера переплетается с многовековыми наблюдениями нашего народа за природой, символизируя время осеннего преображения мира. В народе существовал благочестивый обычай в день Ионы и Фоки воздерживаться от употребления в пищу рыбы, что служило напоминанием о ветхозаветном пророке Ионе, три дня и три ночи проведшем во чреве кита. Это был день размышлений о послушании Божией воле и о покаянии, к которому пророк Иона призывал ниневитян, — объяснил Иванов.

Говоря о том, почему этот день особенный, он подчеркнул его синтез церковного и природного начала. Листопадная — это праздник, который осязаемо связывает духовный мир с миром тварным, опадающая листва напоминает о бренности земной жизни и о грядущем воскресении, подобно тому, как весной природа вновь обретает жизнь, резюмировал Иванов.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что ношение нательного креста символизирует связь с Богом и победу над смертью. Он подчеркнул важность того, чтобы на кресте было выгравировано имя Иисуса Христа.

Софья Якимова
С. Якимова
