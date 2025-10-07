Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 10:36

Женщину казнят за вырезанную на груди жертвы пентаграмму

AP: вырезавшую пентаграмму на груди жертвы американку приговорили к казни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Верховный суд штата Теннесси назначил дату казни Кристе Пайк, которая 30 лет назад вырезала пентаграмму на груди убитой однокурсницы, сообщает Associated Press. 18-летняя Пайк и ее бойфренд жестоко избили 18-летнюю Коллин Слеммер, а после этого преступница забрала с собой кусок черепа жертвы в качестве сувенира.

По данным издания, адвокаты женщины безуспешно просили суд смягчить приговор, ссылаясь на тяжелое детство подзащитной и ее психические расстройства. Они утверждали, что со временем и лечением Пайк стала вдумчивой женщиной, глубоко раскаивающейся в содеянном. Однако эти аргументы не были приняты во внимание.

Пайк является единственной женщиной среди четырех преступников, которых в настоящее время готовят к экзекуции в штате Теннесси. Приговор к высшей мере наказания был вынесен ей три десятилетия назад.

Ранее жителя Екатеринбурга обвинили в убийстве человека 12-летней давности. Мужчина был арестован, возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по статье об убийстве из хулиганских побуждений, совершенном группой лиц.

США
казни
убийства
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Живодеры с особой жестокостью искалечили осла
«Весьма запоздалое признание»: депутат о появлении на Украине кибервойск
OpenAI представила свою новую разработку
Суд заочно приговорил телеведущую-иноагента к семи годам лишения свободы
Россиянина внезапно похитили, затолкав в багажник авто
Лопес и Аффлек вышли на публику через год после разрыва и попали на фото
Ситуация в аэропортах РФ 7 октября: задержки и отмены рейсов
В Европе дали оценку обещаниям НАТО направить войска на Украину
Русские «Герани» массово громят энергетику: удары по Украине 7 октября
В Москве арестовали иностранца, надругавшегося над ребенком в 2016 году
Раскрыты необычные подробности об одном из пособников бизнесмена-убийцы
«Убытки будут неисчислимыми»: в США предрекли МУС крах из-за санкций Трампа
В России указали на стойкую тенденцию по отделению ЭПХЦ от Москвы
Психолог объяснила, как бороться с постоянной тревогой
В Новосибирске спасли косулю, застрявшую в заборе
В ЕС не смогли решить, как выдать Украине два кредита одновременно
Политический кризис спровоцировал слухи об отставке Макрона
Украинский офицер открыл шаурмичную в зоне СВО и заработал 8 млн рублей
Депутат призвал запретить продажу и покупку электромобилей в России
Стало известно, чего лишатся смартфоны в ближайшем будущем
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.