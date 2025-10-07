Женщину казнят за вырезанную на груди жертвы пентаграмму AP: вырезавшую пентаграмму на груди жертвы американку приговорили к казни

Верховный суд штата Теннесси назначил дату казни Кристе Пайк, которая 30 лет назад вырезала пентаграмму на груди убитой однокурсницы, сообщает Associated Press. 18-летняя Пайк и ее бойфренд жестоко избили 18-летнюю Коллин Слеммер, а после этого преступница забрала с собой кусок черепа жертвы в качестве сувенира.

По данным издания, адвокаты женщины безуспешно просили суд смягчить приговор, ссылаясь на тяжелое детство подзащитной и ее психические расстройства. Они утверждали, что со временем и лечением Пайк стала вдумчивой женщиной, глубоко раскаивающейся в содеянном. Однако эти аргументы не были приняты во внимание.

Пайк является единственной женщиной среди четырех преступников, которых в настоящее время готовят к экзекуции в штате Теннесси. Приговор к высшей мере наказания был вынесен ей три десятилетия назад.

Ранее жителя Екатеринбурга обвинили в убийстве человека 12-летней давности. Мужчина был арестован, возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по статье об убийстве из хулиганских побуждений, совершенном группой лиц.