14 сентября 2025 в 21:51

«Будем разбираться»: Медведев высказался о количестве нарушений на выборах

Медведев заявил о минимальном количестве нарушений на выборах

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Единый день голосования в России прошел с минимальными нарушениями, сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе ВКС с отделениями партии в регионах, где состоялись выборы. Он отметил, что все прошло достаточно спокойно и без серьезных эксцессов, передает ТАСС.

По информации, которой мы сейчас располагаем, количество нарушений носит минимальный характер. Но тем не менее нужно определять, нужно выносить те или иные вердикты по допущенным проблемам, по проблемам, которые там были выявлены. Естественно, с этим будем разбираться, — рассказал он.

Ранее Министерство внутренних дел России предотвратило попытки оппозиции сорвать выборы из-за рубежа. По словам начальника Главного управления по охране общественного порядка МВД Ленара Габдурахманова, сторонников призывали массово приходить на участки в полдень, чтобы искусственно создавать очереди. Также планировалось снимать происходящее на видео и публиковать в сети с обвинениями властей в якобы неспособности организовать выборы.

