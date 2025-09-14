Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 20:44

МВД остановило попытку оппозиции из-за рубежа помешать выборам

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Министерство внутренних дел России предотвратило попытку оппозиции из-за границы помешать проведению выборов в стране, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Ленар Габдурахманов. Сторонников призывали создавать очереди на избирательных участках, передает ТАСС.

Оппозиционные силы из-за рубежа призывали своих пусть и малых сторонников сегодня в 12 часов приходить одномоментно на свои избирательные участки с целью создания очередей как на входе, так и около урн. <...> Благодаря профилактической работе все призывы остались без реализации, — поделился Габдрахманов.

Ранее глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил, что западные спецслужбы собирают данные о ситуации в регионах России, чтобы спровоцировать протесты. Он отметил, что соответствующие консультации проходят в Европарламенте и британском парламенте, и эти действия непременно получат ответ. Выборы в России проходят в соответствии с законодательством, подчеркнул Пискарев.

