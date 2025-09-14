Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 21:30

Мужчина совершил кражу и сел в тюрьму из-за проблем в реальной жизни

Thaiger: житель Таиланда совершил кражу, чтобы спрятаться в тюрьме от проблем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Таиланда намеренно совершил кражу в ювелирном магазине, чтобы укрыться в тюрьме от проблем реальной жизни, передает издание The Thaiger. Он пришел в торговый центр и попросил продавца украшений померить кольцо стоимостью 28 тыс. бат (около 73 тыс. рублей).

Затем мужчина поинтересовался, арестуют ли его, если он просто выйдет с кольцом на пальце на улицу. Сотрудник магазина ответил утвердительно, и тогда вор решился на кражу. Тайца догнали, а затем вызвали полицию, сообщили в издании.

Подозреваемый уже отбывал наказание за кражу и таким способом захотел вернуться в неволю. В этот же день в участок пришла супруга мужчины с трехлетним ребенком. Он попросил извиниться за доставленные проблемы и признался, что употреблял наркотики. В итоге владельцы магазина не стали выдвигать обвинения. Против тайца завели дело по факту употребления наркотиков, а затем его отправили в рехаб, отметили журналисты.

Ранее в Китае девушка продала своего молодого человека в рабство за $14 тысяч и уехала на отдых. В течение четырех месяцев парень находился в плену, занимаясь киберпреступной деятельностью. Похитители регулярно применяли к нему физическое насилие.

Таиланд
кражи
полиция
наркотики
