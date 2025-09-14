Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 22:50

В Абхазии погибла россиянка

МЧС Абхазии: в акватории Гагры утонула россиянка

В акватории Гагры утонула 75-летняя россиянка, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС Абхазии. Ее тело обнаружили очевидцы трагедии, которые вызвали на место спасателей.

75-летняя Нина Кривова из Рязани утонула в море в Гагре <…>. Тело россиянки доставили в морг,говорится в сообщении.

Ранее четырехлетняя девочка из Германии погибла в Адриатическом море во время купания на мелководье в итальянском Градо. Ребенок находился в воде вместе с группой детей, но в какой-то момент исчез из поля зрения взрослых. На место происшествия прибыл спасательный вертолет. Врачи скорой помощи не смогли ее реанимировать. Полиция Италии приступила к расследованию.

До этого жительница Флориды Эмбер Перрен едва не лишилась руки после нападения почти трехметрового аллигатора. Муж бросился на него ради спасения супруги и смог вырвать ее из пасти хищника. Инцидент произошел во время прогулки по реке Сент-Люси. Женщина вошла в воду, и в этот момент аллигатор напал на нее.

