Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 16:16

В Петербурге продавца-стажера осудили за растрату 45 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продавца-стажера из Санкт-Петербурга осудили за растрату 45 тысяч рублей, сообщает телеканал «Петербург 2». Россиянка раскаялась в своем проступке и получила год колонии условно.

Инцидент произошел 5 марта в торговой точке на Ленинском проспекте. Продавец-кассир, находившаяся на испытательном сроке, похитила деньги, предназначавшиеся для оплаты ремонта оборудования.

Сразу после этого она отправилась в магазин на Петергофском шоссе и потратила всю сумму на продукты и спиртное. Поскольку деньги пошли на личные нужды, это легло в основу обвинения.

Ранее военный суд в Москве приговорил к 2,5 года колонии условно генерал‑майора Минобороны РФ Анвара Галимуллина по делу о служебном подлоге и особо крупной растрате. Также условный срок в 1,5 года получил полковник запаса Юрий Убогий.

суды
растраты
кражи
Cанкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цифровая стройка: как BIM и цифровые двойники сокращают риски и экономят бюджет
Тишина вещей: почему настоящая база работает громче трендов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 сентября 2025 года
Опубликованы кадры с места смертельного ЧП на канатной дороге на Эльбрусе
Психоаналитик рассказала, о чем обязательно нужно говорить детям
«Боженька»: боец СВО рассказал о помощи свыше под «крошащим» огнем ВСУ
Миколог раскрыл, где в Москве можно найти съедобные грибы
Женский характер и цветок: новая выставка картин в Zarenkov Gallery
Россиян предупредили об использовании мошенниками поддельных документов
В Госдуме рассказали, верит ли на самом деле Запад Зеленскому
Блогер из Татарстана подожгла квартиру с одной необычной целью
Насиловали после коронации: вскрыт гнойник известного конкурса красоты
При обрыве канатной дороги на Эльбрусе пострадали девять человек
Реестр иноагентов пополнился новыми именами
Скабеева назвала Зеленского «гнидой» после его слов об учительнице Путина
Сожительницу бойца СВО обвинили в присвоении крупной суммы
Огромные потери ВСУ, вторая «Паутина»: новости СВО к вечеру 12 сентября
Появились подробности биографии наводившего ракеты против своих бойца ВС РФ
Юрист назвала главный минус идеи повысить штрафы за продажу алкоголя у школ
Названа причина обрыва канатной дороги на Эльбрусе
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.