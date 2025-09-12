В Петербурге продавца-стажера осудили за растрату 45 тысяч рублей

Продавца-стажера из Санкт-Петербурга осудили за растрату 45 тысяч рублей, сообщает телеканал «Петербург 2». Россиянка раскаялась в своем проступке и получила год колонии условно.

Инцидент произошел 5 марта в торговой точке на Ленинском проспекте. Продавец-кассир, находившаяся на испытательном сроке, похитила деньги, предназначавшиеся для оплаты ремонта оборудования.

Сразу после этого она отправилась в магазин на Петергофском шоссе и потратила всю сумму на продукты и спиртное. Поскольку деньги пошли на личные нужды, это легло в основу обвинения.

