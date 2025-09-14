Испекла запеканку с маком — и она стала любимой у семьи

Нежная и ароматная творожная запеканка с маком — это идеальный десерт для любителей простых и полезных блюд. Она сочетает мягкость творожной основы с легким ореховым вкусом мака, создавая необычное, но очень гармоничное лакомство.

Чтобы приготовить этот десерт, понадобится 500 г творога средней жирности, 3 яйца, 120 г сахара, 3 столовые ложки манки, 100 г сметаны, 50 г мака, 1 чайная ложка разрыхлителя и щепотка ванильного сахара. Эти пропорции позволяют получить воздушную и нежную структуру.

Сначала яйца взбиваются с сахаром до легкой пены. В смесь добавляется творог, сметана и манка, затем все тщательно перемешивается. В отдельной миске мак слегка запаривается кипятком, чтобы стал мягче, после чего его вмешивают в творожную массу вместе с разрыхлителем и ванильным сахаром.

Творожная запеканка с маком Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Форма для выпечки смазывается маслом, в нее выкладывается готовое тесто. Запеканка ставится в духовку, разогретую до 180 градусов, и готовится примерно 35–40 минут до золотистой корочки.

Готовая запеканка с маком и творогом получается мягкой, воздушной и ароматной. Ее можно подавать теплой или холодной, посыпав сахарной пудрой или полив медом. Такой десерт станет отличным дополнением к чаю или кофе, а благодаря маку он выглядит особенно красиво на разрезе.

Эта творожная запеканка с маком не только вкусная, но и полезная: творог обогащает организм кальцием и белком, а мак добавляет микроэлементы и насыщает вкус. Рецепт легко разнообразить, добавив сухофрукты или цедру лимона.

Простая в приготовлении и эффектная по вкусу, она достойна стать любимым десертом на семейном столе.

