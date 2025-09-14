Празднование Дня города в Москве
Взрыв в баре Мадрида унес жизнь одного человека

В Мадриде при разборе завалов бара после взрыва нашли погибшего мужчину

Фото: Gustavo Valiente/Global Look Press

При разборе завалов после взрыва бара Mis Tesoros в Мадриде пожарные обнаружили тело погибшего мужчины, написала в социальной сети X экстренная служба города. В результате взрыва также пострадали 25 человек.

К 25 пострадавшим нужно добавить одну жертву. Это мужчина, обнаруженный этой ночью после новой поисковой операции пожарных с кинологическим подразделением полиции, — говорится в сообщении.

Сообщается, что тело погибшего 52-летнего мужчины было найдено на глубине более полутора метров. Его обнаружили в разрушенном помещении бара. По данным агентства EFE, один человек находится в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом.

Взрыв в заведении прогремел в субботу, 13 сентября. Его причины пока не установлены. Сообщалось, что медики оказали помощь 14 пострадавшим.

Ранее губернатор Орловской области Алексей Клычков заявил, что еще один раненный при подрыве железнодорожных путей умер в больнице. До этого скончались два человека. Губернатор намерен оказать помощь семьям погибших. Глава региона также поблагодарил всех неравнодушных, кто привозил еду и одежду.

