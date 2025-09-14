Необходимо восстановить все населенные пункты в Курской области, опустевшие из-за действий ВСУ, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе конференции с реготделениями политического объединения. Он провел онлайн-совещание 14 сентября.

Наша задача заключается в том, чтобы восстановить утраченное, возродить те населённые пункты [Курской области], которые сейчас безлюдны. Сделаем и это, — заявил Медведев.

Ранее партийный лидер заявил, что уроки Второй мировой войны перестали восприниматься адекватно во многих странах, в том числе в Японии. Он выступил перед активистами «Молодой гвардии „Единой России“» и поисковым отрядом «Волонтерской роты» в патриотическом лагере имени Героя Советского Союза Ф. М. Охлопкова и отметил значимость Ржевской земли в период Великой Отечественной войны.

Также Медведев уточнял, что в отношении Российской Федерации было введено свыше 30 тысяч санкционных мер. Он также выразил уверенность, что все эти ограничения являются незаконными. Рестрикции были приняты в одностороннем порядке, добавил политик.