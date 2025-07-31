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31 июля 2025 в 14:16

Медведев раскрыл, сколько санкций было введено против России

Медведев: свыше 30 тысяч незаконных санкций введено против России

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В отношении Российской Федерации к данному моменту введено свыше 30 тысяч санкционных мер, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» со ссылкой на Дмитрия Медведева. Бывший президент также выразил уверенность, что все эти ограничения являются незаконными.

В отношении нашей страны действует порядка 30 тысяч неправомерных незаконных санкций со стороны различных государств <…>, которые приняты не в рамках международного права и Устава Организации Объединенных Наций, а в одностороннем порядке или несколькими странами. Очевидно, что такая политика ведет к дисбалансу всей системы мировой торговли, — сказал Медведев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ в своем Telegram-канале предложил Дональду Трампу пересмотреть «любимые» фильмы о зомби. Это заявление стало отсылкой к популярным интернет-мемам, где американского президента сравнивают с персонажами из сериала «Ходячие мертвецы».

До этого Медведев обратил внимание на острую реакцию Трампа на свои высказывания. Он подчеркнул, что угрозы со стороны главы Белого дома лишь подтверждают правильность курса, выбранного Россией. По словам политика, Москва не намерена сворачивать с избранного пути, несмотря на внешнее давление.

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