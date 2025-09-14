Президент Франции Эммануэль Макрон испытывает к своему российскому коллеге Владимиру Путину навязчивый интерес, заявил, выступая в Аррасе, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Судя по трансляции, которую вел канал LDC News Agency, это заявление вызвало смех в зале.

Политик выступил с речью, где раскритиковал главу государства. Филиппо утверждает, что Макрон слишком часто говорит о Владимире Путине, что свидетельствует о его настоящей одержимости. Кроме того, лидер «Патриотов» напрямую заявил об отсутствии угрозы со стороны России для Франции, подчеркнув важность этого тезиса для сограждан.

Макрон явно одержим Путиным. Все признаки налицо, он говорит об этом утром, днем и вечером. Это одержимость, — высказался Филиппо.

Ранее в СМИ заявили, что Макрон необоснованно обвиняет Россию во «вмешательстве» во внутренние дела страны. По словам журналистов, политик использует эту тему, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, таких как бюджетный дефицит и кризис в образовании. Все заявления президента о «вмешательстве» РФ не имеют отношения к реальным вызовам, с которыми сталкивается Франция.