Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 21:46

Европейского политика заподозрили в одержимости Путиным

Филиппо: Эммануэль Макрон одержим Владимиром Путиным

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон испытывает к своему российскому коллеге Владимиру Путину навязчивый интерес, заявил, выступая в Аррасе, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Судя по трансляции, которую вел канал LDC News Agency, это заявление вызвало смех в зале.

Политик выступил с речью, где раскритиковал главу государства. Филиппо утверждает, что Макрон слишком часто говорит о Владимире Путине, что свидетельствует о его настоящей одержимости. Кроме того, лидер «Патриотов» напрямую заявил об отсутствии угрозы со стороны России для Франции, подчеркнув важность этого тезиса для сограждан.

Макрон явно одержим Путиным. Все признаки налицо, он говорит об этом утром, днем и вечером. Это одержимость, — высказался Филиппо.

Ранее в СМИ заявили, что Макрон необоснованно обвиняет Россию во «вмешательстве» во внутренние дела страны. По словам журналистов, политик использует эту тему, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, таких как бюджетный дефицит и кризис в образовании. Все заявления президента о «вмешательстве» РФ не имеют отношения к реальным вызовам, с которыми сталкивается Франция.

Эммануэль Макрон
Владимир Путин
Флориан Филиппо
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
На Крымском мосту таинственно пропала собака
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.