Большинство опрошенных немцев разочарованы курсом Германии

Подавляющее большинство граждан Германии не считают, что страна движется в правильном направлении, сообщает Bild ссылкой на исследование института Mentefactum. В материале говорится, что ни одна из ключевых сфер политики правительства не получила более 21% одобрения населения.

Опрос, в котором участвовали 3025 человек, проводился с 1 по 22 августа по широкому спектру вопросов — от социальной политики до вопросов национальной безопасности. Индекс будущего Германии показал системное недовольство курсом развития страны.

Хуже всего немцы оценили жилищную политику — лишь 12% респондентов считают ее правильной. Немногим лучше показатели у внутренней и внешней безопасности (21% и 19%) и миграционной политики (19%).

Ранее крупные немецкие предприниматели, особенно из восточных регионов страны, не поддержали план канцлера Фридриха Мерца по масштабному усилению бундесвера. Так, гендиректор химической компании InfraLeuna GmbH Кристоф Гюнтер открыто выразил сомнения в целесообразности проекта. Он отметил, что потери производства из-за оттока специалистов не компенсируются навыками, получаемыми во время службы в бундесвере.