Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 21:21

Большинство опрошенных немцев разочарованы курсом Германии

Bild: большинство немцев недовольны курсом развития Германии

Фото: Global Look Press

Подавляющее большинство граждан Германии не считают, что страна движется в правильном направлении, сообщает Bild ссылкой на исследование института Mentefactum. В материале говорится, что ни одна из ключевых сфер политики правительства не получила более 21% одобрения населения.

Опрос, в котором участвовали 3025 человек, проводился с 1 по 22 августа по широкому спектру вопросов — от социальной политики до вопросов национальной безопасности. Индекс будущего Германии показал системное недовольство курсом развития страны.

Хуже всего немцы оценили жилищную политику — лишь 12% респондентов считают ее правильной. Немногим лучше показатели у внутренней и внешней безопасности (21% и 19%) и миграционной политики (19%).

Ранее крупные немецкие предприниматели, особенно из восточных регионов страны, не поддержали план канцлера Фридриха Мерца по масштабному усилению бундесвера. Так, гендиректор химической компании InfraLeuna GmbH Кристоф Гюнтер открыто выразил сомнения в целесообразности проекта. Он отметил, что потери производства из-за оттока специалистов не компенсируются навыками, получаемыми во время службы в бундесвере.

Германия
немцы
опросы
правительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
На Крымском мосту таинственно пропала собака
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.