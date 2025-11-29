Украинцы возглавили топ-10 иностранцев, стремящихся найти убежище в России ТАСС: украинцы чаще других граждан недружественных стран просят убежище в РФ

Граждане 24 недружественных стран просили убежище в России в текущем году, топ возглавили украинцы (2 527 человек), передает ТАСС со ссылкой на материалы статистики. В частности, 2 762 иностранца обратились с соответствующим заявлением с января по сентябрь. Также убежище просили немцы (93), латыши (36), литовцы (25), американцы (17), эстонцы (12), канадцы (11), венгры (семь граждан), итальянцы (шесть), поляки (пять).

Если сравнивать с указанным периодом прошлого года, то число стран, граждане которых хотели получить убежище в России, изменилось незначительно. За девять месяцев заявления поступили из 25 государств от 3 084 иностранцев. В материале сказано, что топ был возглавлен украинцами (2 775), немцами (116), латышами (47), литовцами (39), эстонцами (28) и американцами (26).

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам сенатора, попытки ЕС показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.