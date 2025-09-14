В дагестанском городе произошла стрельба Mash: около кафе в Кизляре произошла стрельба

Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил, что в дагестанском Кизляре на проспекте Победы произошла стрельба. Свидетели сообщили каналу о вооруженной стычке, произошедшей около бургерной. Официальной информации об этом нет.

Mash утверждает, что вооруженные люди из машины марки Lada Granta атаковали водителя и пассажиров автомобиля Toyota Camry. Свидетели рассказали каналу, что участники перестрелки скрылись.

Ранее подросток на электросамокате обстрелял прохожего из пневматического пистолета в Санкт-Петербурге. Злоумышленником оказался 15-летний житель Самарской области. По версии следствия, 39-летний житель Северной столицы поссорился с молодым человеком из-за средства передвижения юноши.

До этого в Подмосковье медики спасли 16-летнего подростка с пулей от пневматического ружья в сердце. Специалисты Детского центра имени Рошаля обнаружили инородный объект в полости перикарда и выполнили экстренную малоинвазивную операцию. Особенно сложно, по словам хирургов, было манипулировать инструментами в условиях постоянного движения сердца. В настоящее время подросток в стабильном состоянии.