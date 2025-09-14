Празднование Дня города в Москве
Российская гимнастка выиграла золото на международном старте

Гимнастка Мельникова победила на первом за четыре года международном турнире

Ангелина Мельникова Ангелина Мельникова Фото: IMAGO/Schreyer/Global Look Press

Олимпийская чемпионка 2020 года в Токио Ангелина Мельникова одержала победу в упражнении на бревне в рамках турнира World Challenge Cup в Париже. Российская спортсменка показала безошибочное выступление и набрала 13,500 балла.

Для Мельниковой этот турнир стал первым официальным международным соревнованием за почти четыре года. Последний раз она выступала под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в октябре 2021 года, когда завоевала золото в абсолютном личном первенстве на чемпионате мира в японском Китакюсю.

Россиянка безошибочно завершила упражнение и заработала по итогам выступления 13,500 балла. Серебро досталось представительнице Швейцарии Лене Биккель (13,466 балла), бронзу выиграла француженка Морган Осиссек‑Реймер (12,800 балла), — указано в сообщении.

Турнир World Challenge Cup проходит в Париже с 13 по 14 сентября под эгидой FIG. Выступление Мельниковой стало особенно значимым на фоне рекомендаций МОК от февраля 2022 года о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям. В конце 2023 года организация разрешила россиянам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Ранее сообщалось, что украинские гимнасты не примут участия в турнире FIG World Challenge Cup в Париже. Изначально в списке участников числились семь спортсменов с Украины. Отказ связан с присутствием на соревнованиях олимпийской чемпионки из России.

