Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 сентября 2025 года

Каждый день календаря хранит в себе события, традиции и воспоминания. Люди задаются вопросом: какой сегодня день, какой сегодня праздник, что произошло именно 14 сентября в разные годы? Этот день отмечен профессиональными, международными, государственными и религиозными событиями, а также необычными датами, которые делают жизнь ярче.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Начнем с официальных и наиболее значимых торжеств. Какие праздники отмечают 14 сентября в России и других странах?

День танкиста

Это профессиональный праздник военных, связанных с бронетанковыми войсками. Он был учрежден в память о выдающейся роли танковых соединений в Великой Отечественной войне. Сегодня проходят торжественные построения, памятные митинги и поздравления ветеранов.

День озера Байкал

В России отмечается дата, посвященная самому глубокому и чистому озеру планеты. День озера Байкал напоминает об уникальности природы Сибири и необходимости ее беречь. В этот день в Прибайкалье проходят экологические акции, лекции и выставки.

Всемирный день журавля

Птица журавль считается символом мира и благополучия. Всемирный день журавля отмечается для защиты редких видов, привлечения внимания к проблемам экологии и сохранения природных парков.

Международный день памяти жертв фашизма

Этот день напоминает о трагических событиях Второй мировой войны. Во многих странах проходят митинги, возложение цветов и минуты молчания в память о погибших.

Необычные праздники и памятные события

Календарь полон не только официальных, но и веселых дат. Необычные праздники в мире 14 сентября делают этот день по-настоящему интересным.

День поедания большого сэндвича — отличный повод устроить гастрономический эксперимент.

День пончика с кремовой начинкой — сладкий праздник для любителей выпечки.

День раскрашивания — творческая дата, когда взрослые и дети берут в руки карандаши и кисти.

День слушания шорохов — необычное мероприятие, напоминающее о том, как важно прислушиваться к миру вокруг.

Такие праздники помогают расслабиться и добавить позитива в повседневность.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для верующих 14 сентября — особая дата. Какой церковный праздник сегодня отмечают?

Начало индикта — церковное новолетие. С этого дня в православной традиции начинался новый церковный год. Верующие благодарят Бога за прожитый год и молятся о благополучии в грядущем.

Преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской. Симеон известен своим подвижничеством: он более 30 лет провел на столпе в молитве и посте, а мать его почитается за смирение и верность.

Мучениц 40 дев постниц и священномученика Аммуна Ираклийского. Эти святые прославились стойкостью в вере и духовной силой.

Памятные даты и события: что произошло 14 сентября в разные годы?

Исторические события сегодня включают в себя ключевые вехи, которые оставили глубокий след в летописях России и мира. Среди наиболее значимых и интересных событий, произошедших в этот день, можно выделить следующие:

1812 год — войска Наполеона вошли в Москву, что стало кульминационным моментом Отечественной войны и предвестником гибели великой армии. В городе начались масштабные пожары, которые значительно осложнили положение захватчиков.

1939 год — состоялся первый полет вертолета И. И. Сикорского VS-300, который положил начало современному вертолетостроению и доказал практическую реализумость идеи винтокрылой машины.

1959 год — советская космическая станция «Луна-2» впервые в истории человечества достигла поверхности естественного спутника Земли. Это событие стало триумфом советской космической программы и важным шагом в изучении Луны.

1973 год — городам Керчь и Новороссийск было присвоено почетное звание «город-герой» в ознаменование массового героизма их защитников в годы Великой Отечественной войны.

Кто родился и кто умер 14 сентября?

Среди тех, кто родился в этот день:

Николай Камов (1902) — советский авиаконструктор, создатель вертолетов серии Ка, основатель отечественной школы вертолетостроения.

Игорь Кириллов (1932) — легендарный телеведущий, диктор Центрального телевидения, чей голос стал символом целой эпохи, народный артист СССР.

Дмитрий Медведев (1965) — российский государственный деятель, третий президент Российской Федерации.

В этот день мир простился с:

Михаилом Зенкевичем (1973) — русским поэтом Серебряного века, переводчиком и представителем акмеизма, внесшим значительный вклад в отечественную литературу.

Грейс Келли (1982) — всемирно известной американской актрисой, княгиней Монако, иконой стиля и обладательницей премии «Оскар».

Борисом Химичевым (2014) — выдающимся советским и российским актером театра и кино, народным артистом России, известным по многочисленным ролям в исторических фильмах.

Таким образом, праздники сегодня, 14 сентября, объединяют людей разного возраста, профессий и вероисповеданий.