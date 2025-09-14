Последствия взрыва на железной дороге в Киевской области попали на видео Появились кадры с места взрыва боеприпасов в Киевской области

В Сети появилось видео, на котором видны последствия взрыва боеприпасов на железной дороге в Фастовском районе Киевской области, передает «Страна.ua». Инцидент произошел при их перевозке.

На кадрах виден поврежденный грузовой вагон, сошедший с рельсов. Судя по видео, на путях работает спецтехника. Отмечается, что инцидент произошел 13 сентября. Официально Киев не называл его причины.

Ранее стало известно, что в результате детонации груза также был поврежден еще один поезд, который перевозил пассажиров. Во время инцидента рядом с грузовым вагоном располагался пассажирский состав № 730, следовавший по маршруту Харьков — Перемышль (Польша). В результате взрыва была повреждена контактная сеть, что вынудило остановить движение. Несколько сотен пассажиров были эвакуированы.

Также сообщалось, что на территории Киевской области Украины был зафиксирован взрыв на объекте нефтехранилища. По предварительной информации, тревога в регионе не объявлялась. Известно, что аварийные службы были направлены на место происшествия для ликвидации последствий.