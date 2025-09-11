Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 01:35

Медведев заявил, что Трампу в связи с убийством Кирка пора понять одну вещь

Медведев связал убийство Кирка с поддержкой Трампом Украины

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Команде президента США Дональда Трампа пора осознать, что, поддерживая Киев, они поддерживают убийц, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х. Так он прокомментировал убийство активиста Чарли Кирка.

Кто следующий? Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц, — написал Медведев.

Как писали журналисты, в Кирка мог выстрелить член Демократической партии в штате Юта Майкл Маллинсон, это предварительная информация. При этом что могло стать мотивом нападавшего, не уточняется. Первоначально СМИ писали, что стрелявшего задержали правоохранители, однако эта информация позже была опровергнута.

Чарли Кирк, влиятельный праворадикальный активист, сторонник президента США Дональда Трампа и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение во время выступления в штате Юта. Мероприятие проходило в местном университете.

Тем временем в Сети появились кадры покушения. Мужчине выстрелили в шею во время сессии вопросов и ответов со студентами.

Дмитрий Медведев
США
Дональд Трамп
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спорткары, слитки золота, паспорта США: что находили при обысках у блогеров
ВС России нанесли ночной удар по важным объектам на Украине
Емельяненко захотел вернуться в спорт после выхода из колонии
Психолог объяснила, откуда берется нежелание возвращаться домой
Потеряла память, встретила Плющенко: как живет фигуристка из Мариуполя
В США раскрыли, что Путин послал Западу сигнал об отправке войск на Украину
Медведев заявил, что Трампу в связи с убийством Кирка пора понять одну вещь
Психолог назвал главную ошибку женщин, мешающую им выйти замуж
Глава ФБР рассказал о новом факте в деле убийства Чарли Кирка
Блонд, сексуальные вырезы, костюмы: как менялся стиль Полины Дибровой
В одной стране полностью погас свет
Иван Постный: приметы, традиции и запреты на 11 сентября
Чарли Кирк: убийство, роль в победе Трампа на выборах, хейт Украины
Общественники призвали делать скидки бойцам СВО при оплате дорожных штрафов
Появилась новая информация о задержании стрелявшего в Кирка
Лавров озвучил позицию Москвы по поводу удара по Дохе
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 сентября 2025 года
День граненого стакана: история главного символа советской эпохи
Свержение, жизнь в России, развод с женой: где сейчас Башар Асад
Чарли Кирк скончался после покушения в Юте
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.