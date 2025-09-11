Медведев заявил, что Трампу в связи с убийством Кирка пора понять одну вещь

Кто следующий? Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц, — написал Медведев.

Как писали журналисты, в Кирка мог выстрелить член Демократической партии в штате Юта Майкл Маллинсон, это предварительная информация. При этом что могло стать мотивом нападавшего, не уточняется. Первоначально СМИ писали, что стрелявшего задержали правоохранители, однако эта информация позже была опровергнута.

Чарли Кирк, влиятельный праворадикальный активист, сторонник президента США Дональда Трампа и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение во время выступления в штате Юта. Мероприятие проходило в местном университете.

Тем временем в Сети появились кадры покушения. Мужчине выстрелили в шею во время сессии вопросов и ответов со студентами.