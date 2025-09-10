Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 23:38

Появились кадры покушения на Кирка в Юте

Выстрел в Кирка во время выступления в Юте сняли на видео

Чарли Кирк Чарли Кирк Фото: IMAGO/Republican National Conven/Global Look Press

В Сети появились кадры покушения на Чарли Кирка, влиятельного праворадикального активист, сторонника президента США Дональда Трампа и исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA). Мужчина, как уточнялось, получил огнестрельное ранение в шею во время выступления в университете штата Юта.

Как писали журналисты, в Кирка мог выстрелить член Демократической партии в штате Юта Майкл Маллинсон, это предварительная информация. При этом что могло стать мотивом нападавшего — не уточняется. Стрелявшего задержали правоохранители, он взят под стражу. Известно, что Маллинсон — человек преклонного возраста.

Уже стало известно, что Кирк больше часа находился в критическом состоянии после покушения, за его жизнь боролись врачи. Потом Дональд Трамп написал в соцсетях. что активист погиб. Хозяин Белого дома выразил соболезнования его жене и добавил, что у погибшего остались двое маленьких детей. Никто лучше Кирка не понимал проблемы, стоящие перед американской молодежью в наши дни, подчеркнул американский президент.

