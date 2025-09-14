Названа страна, чьи новые разработки дронов активно используют ВСУ

Вооруженные силы Украины получают новые разработки беспилотных летательных аппаратов от Израиля, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он добавил, что все страны НАТО активно снабжают Украину дронами.

ВСУ снабжает дронами весь блок НАТО. Плюс еще поступают со стороны Израиля новые разработки. Израиль апробирует свои разработки на территории Украины в реальных боевых условиях, и поэтому ВСУ каждый день применяют что-то новое, тем самым вырабатывая тактику, чтобы нанести нам ущерб, и в то же время, проверяя системы ПВО, ищут слабые места, ― объяснил Липовой.

Генерал отметил, что Израилю важно протестировать свое вооружение на территории Европы. ВСУ получают от партнера как дроны самолетного типа, так и квадрокоптеры, подчеркнул он.

Речь идет непосредственно о дронах самолетного типа и квадрокоптерах. Израиль, применяя у себя, сейчас поставляет их непосредственно на территорию Украины, чтобы испытать в реальных условиях на европейском театре военных действий. Одно дело, когда они применяют их непосредственно у себя, другое дело, когда на европейском театре. Есть свои особенности, ― подытожил Липовой.

Ранее заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов заявил, что у украинской авиации до конца года еще останется определенный потенциал. По его словам, Киев может надеяться только на помощь Запада в восстановлении запчастей из стран бывшего Варшавского договора.