В США назвали невыполнимым условие Трампа по санкциям для ЕС

NYT: Трамп выдвинул ЕС невыполнимое условие для усиления санкций против России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выдвинул партнерам по НАТО жесткие требования с целью усиления санкций против России, которые они не смогут выполнить, передает The New York Times. Он заявил, что ЕС должен сократить закупки российской нефти.

Ранее в этом месяце Трамп в телефонном разговоре заявил европейским лидерам, что хочет, чтобы они сократили закупки российской нефти. Это условие почти наверняка не будет выполнено, о чем известно Трампу и его советникам, — говорится в сообщении.

Как сообщает издание, большинство европейских стран существенно уменьшили импорт российской нефти, но некоторые из них по-прежнему полагаются на российский природный газ.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social заявил о намерении ввести жесткие санкции против России при согласии всех стран НАТО отказаться от российской нефти. Он также предложил ввести пошлины на китайские товары в размере 50–100% в надежде, что это поможет в урегулировании украинского конфликта.

После этого в США заподозрили, что Трамп может использовать призыв к странам НАТО не импортировать российскую нефть как способ отложить введение новых санкций против РФ. Также отмечалось, что предложенная американским лидером инициатива вряд ли получит одобрение большинства участников Альянса, в который входят 32 страны.

