14 сентября 2025 в 13:52

В Кремле рассказали, какую проблему США подсветило убийство Кирка

Песков: убийство активиста Кирка свидетельствует о поляризации США

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Убийство консервативного американского активиста Чарли Кирка свидетельствует о глубокой поляризации американского общества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, окончательные выводы о природе данного преступления должны делать правоохранительные органы.

То, что общество крайне поляризовано сейчас, — это действительно так, — сказал он.

Ранее супруга политика Эрика заявила, что Кирк был убит за патриотизм и веру. Она также добавила, что начатое ее мужем движение будет продолжено. По словам вдовы, Кирк любил жизнь, Америку и природу. Женщина поблагодарила президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и вторую леди Ушу Вэнс за дружбу с ее мужем и поддержку.

До этого смерть активиста спровоцировала в западных социальных сетях появление списков людей, которых радикально настроенные пользователи призывают «ликвидировать». В списки целей попали известные правоконсервативные деятели: Трамп, Вэнс и даже бизнесмен Илон Маск.

Дмитрий Песков
Чарли Кирк
США
проблемы
