«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 13:43

Маск выложил совместное фото с Трампом после панихиды по Кирку

Илон Маск на панихиде по активисту Чарли Кирку Илон Маск на панихиде по активисту Чарли Кирку Фото: Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в социальной сети Х общую фотографию с президентом США Дональдом Трампом. Снимок был сделан на панихиде по активисту Чарли Кирку. Публикацию бизнесмен сопроводил фразой «для Чарли».

Отмечается, что основатель SpaceX и глава Белого дома после состоявшегося между ними разговора пожали другу другу руки, а затем предприниматель покинул трибуну, где находится американский лидер. Трамп также на прощание дружески похлопал Маска по спине.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Маск стремится восстановить хорошие отношения с Трампом, которые позволят обезопасить его бизнес от уголовных преследований со стороны демократов. Он отметил, что это стратегический шаг, обусловленный финансовыми интересами и политической целесообразностью.

До этого стало известно, что бизнесмен и предприниматель впервые публично встретились в Аризоне после возникших между ними разногласий. В июне между Маском и Трампом произошла перепалка из-за предложенного президентом США законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал «отвратительной мерзостью».

Дональд Трамп
Илон Маск
Чарли Кирк
панихиды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Лондоне ответили на планы Израиля по аннексии Западного берега
Ушла из жизни младшая дочь известного советского писателя
В России рухнули акции одной из крупнейших компаний по продаже электроники
Уникальная операция спасла ребенка с редкой деформацией груди
Пропавшая в Таиланде россиянка снова исчезла и бросила дочь
Хреновина из зеленых помидоров за 20 минут — идеально в сезон простуд!
В ГД раскрыли, кто получит главную выгоду от конфискации активов России
Ургант показал редкое фото с дочерью
Обнаружена старейшая железная дорога со стандартной колеей
Адвокат высказался об идее лишать уклонистов приобретенного гражданства
«Давайте все будут бедными»: в РФ оценили идею урезать зарплаты главврачам
Признание государственности Палестины на Западе назвали недостаточным
Житель ЯНАО пойдет под суд за повторное вождение в нетрезвом виде
Появилось видео с машинами, провалившимися под дорогу в Китае
Диброва сделала неожиданное признание о жене Товстика
Потерявшего глаз и почти оглохшего бойца могут вновь отправить на СВО
В Госдуме предложили новые льготы для приемных детей участников СВО
Стало известно, когда цена за доллар взлетит выше 100 рублей
Сибирячка терроризирует соседей, обвиняя их в создании COVID
Разбойника-рецидивиста с ножом задержали в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.