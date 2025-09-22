Маск выложил совместное фото с Трампом после панихиды по Кирку

Маск выложил совместное фото с Трампом после панихиды по Кирку

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в социальной сети Х общую фотографию с президентом США Дональдом Трампом. Снимок был сделан на панихиде по активисту Чарли Кирку. Публикацию бизнесмен сопроводил фразой «для Чарли».

Отмечается, что основатель SpaceX и глава Белого дома после состоявшегося между ними разговора пожали другу другу руки, а затем предприниматель покинул трибуну, где находится американский лидер. Трамп также на прощание дружески похлопал Маска по спине.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Маск стремится восстановить хорошие отношения с Трампом, которые позволят обезопасить его бизнес от уголовных преследований со стороны демократов. Он отметил, что это стратегический шаг, обусловленный финансовыми интересами и политической целесообразностью.

До этого стало известно, что бизнесмен и предприниматель впервые публично встретились в Аризоне после возникших между ними разногласий. В июне между Маском и Трампом произошла перепалка из-за предложенного президентом США законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал «отвратительной мерзостью».