Трамп и Маск впервые публично встретились на панихиде по Чарли Кирку CNN: Трамп и Маск переговорили и пожали друг другу руки на панихиде по Кирку

На панихиде по блогеру и консервативному активисту Чарли Кирку в Аризоне впервые публично встретились президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск, передает CNN. После непродолжительной беседы бизнесмен и американский лидер обменялись рукопожатием. Это событие стало первым за долгое время взаимодействием бывших союзников на людях.

Мероприятие прошло на стадионе State Farm. Трамп, Маск и глава UFC Дана Уайт оживленно беседовали перед началом церемонии. Как сообщают наблюдатели, президент что-то говорил на ухо миллиардеру, а тот в ответ кивал. После разговора они пожали руки, и Трамп на прощание дружески похлопал предпринимателя по спине, прежде чем тот покинул трибуну.

Кирк был своего рода посредником между Маском и Трампом после их публичной ссоры. Он поддерживал связь с Маском, часто отправляя ему текстовые сообщения. Мнение Кирка имело для него значение, — сообщил источник CNN.

Ранее Маск заявил, что консервативный политик и активист Чарли Кирк стал жертвой за свою просветительскую деятельность среди американцев. Миллиардер подчеркнул, что блогер был убит «Тьмой за то, что показал Свет».