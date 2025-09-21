«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 23:42

«Был убит Тьмой»: Маск дал таинственный комментарий об убийстве Кирка

Маск: сторонник Трампа Кирк был убит из-за того, что показывал людям свет

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Консервативный политик и активист Чарли Кирк стал жертвой за свою просветительскую деятельность среди американцев, написал миллиардер Илон Маск в социальной сети X. Он использовал метафорические выражения, чтобы описать трагическое событие.

Чарли был убит Тьмой за то, что показал людям Свет, — уверен Маск.

Чарли Кирк, известный как сторонник президента США Дональда Трампа, был смертельно ранен 10 сентября во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Он занимал активную позицию по международным вопросам: выступал против помощи Украине, называл украинского лидера Владимира Зеленского «марионеткой ЦРУ» и препятствием к миру, а также подчеркивал историческую принадлежность Крыма России.

Ранее сообщалось, что в США проходит церемония прощания с застреленным политическим активистом. Очередь из тысячи человек выстроилась перед стадионом State Farm в штате Аризона, где организовано основное мероприятие. Многие начали занимать места с ночи, часть приехала из других штатов вместе с семьями.

Туда же прибыл Трамп, чтобы поучаствовать в церемонии памяти своего горячего сторонника. Воздушный суперлайнер Air Force One с президентом на борту приземлился на авиабазе Люк.

Илон Маск
Чарли Кирк
смерти
борьба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Волгограда временно прекратил работу
Гороскоп на 22 сентября: Близнецов ждет семья, Львам нельзя доверять людям
«Подойдите к зеркалу»: Захарова обратилась к ЕС после агрессии ВСУ в Крыму
Сотни людей не допустили до траурного митинга по Кирку в Аризоне
Помогавший ВСУ россиянин получил «кармический удар» от собственной жены
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 сентября 2025 года
В Сети появились критически важные данные для родных пациентов из Фороса
Губернатор Севастополя высказался после трагедии из-за атаки ВСУ
Трамп перечислил имена купивших TikTok миллиардеров
«Наш парень Саддам». Лидер Ирака поверил США и потерял все: как это было
Террористическая атака ВСУ на Крым: жертвы, разрушения, что известно
МО назвало точное число жертв при ударе ВСУ по Крыму
«Был убит Тьмой»: Маск дал таинственный комментарий об убийстве Кирка
Трамп прибыл на церемонию прощания с активистом Кирком
«Страна мечты»: сотрудники ТЦК получают премии за насильно мобилизованных
Раскрыт масштаб разрушений при атаке дронов ВСУ на Крым
Макрон озвучил условие, при котором Франция откроет посольство в Палестине
В США предсказали стремительную деградацию дипломатии при Трампе
Стало известно о состоянии пострадавших при ударе дронов ВСУ на Крым
Силы ПВО отражают атаку дронов на Севастополь
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.