Политолог объяснил, почему Маску крайне важно зарыть топор войны с Трампом

Предприниматель Илон Маск стремится восстановить дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом, которые позволят обезопасить его бизнес от уголовных преследований со стороны демократов, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что это стратегический шаг, обусловленный финансовыми интересами и политической целесообразностью.

Нет ничего удивительного в том, что Маск постепенно возвращается в обойму администрации Трампа. В дальнейшем, я думаю, бизнесмен будет помогать республиканцам на выборах в Конгресс США в 2026 году и на президентских выборах в 2028 году. Он понимает, что если победят демократы, то они будут инициировать большое количество расследований в адрес Маска, поэтому ему жизненно важно, чтобы у власти были республиканцы. Даже если консенсус есть не во всех вопросах, то хотя бы сейчас ему не грозят расследования и уголовные дела, — пояснил Дудаков.

Он отметил, что попытки Маска создать третью партию оказались провальными, а его отношения с демократами серьезно испорчены. По словам Дудакова, конфликт с республиканцами и лично с Трампом ставит под угрозу крупные государственные контракты для компаний предпринимателя. Американист добавил, что именно поэтому Маск уже с июля жертвует средства Республиканскому национальному комитету и публично пошел на примирение.

Вся конфликтная ситуация Маска и Трампа была де-факто высосана из пальца. Попытки предпринимателя создать третью партию оказались абсолютно провальными, что было вполне ожидаемо. У него скверные отношения с демократами, а портить отношения с республиканцами и с Трампом чревато, потому что на кону большие государственные военные контракты для бизнеса, которым заведует Маск. Поэтому вполне логично, что он начал снова искать выходы на Трампа. С июля он жертвует деньги Республиканскому национальному комитету, — резюмировал Дудаков.

Ранее сообщалось, что Трамп пообщался с Маском на панихиде по убитому политику Чарли Кирку. По словам американского лидера, короткая беседа прошла в позитивном ключе и подтвердила их хорошие отношения.