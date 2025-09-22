«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 12:35

Политолог объяснил, почему Маску крайне важно зарыть топор войны с Трампом

Политолог Дудаков: дружба с Трампом убережет Маска от уголовного дела

Илон Маск и Дональд Трамп Илон Маск и Дональд Трамп Фото: Molly Riley/Global Look Press/Global Look Press

Предприниматель Илон Маск стремится восстановить дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом, которые позволят обезопасить его бизнес от уголовных преследований со стороны демократов, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что это стратегический шаг, обусловленный финансовыми интересами и политической целесообразностью.

Нет ничего удивительного в том, что Маск постепенно возвращается в обойму администрации Трампа. В дальнейшем, я думаю, бизнесмен будет помогать республиканцам на выборах в Конгресс США в 2026 году и на президентских выборах в 2028 году. Он понимает, что если победят демократы, то они будут инициировать большое количество расследований в адрес Маска, поэтому ему жизненно важно, чтобы у власти были республиканцы. Даже если консенсус есть не во всех вопросах, то хотя бы сейчас ему не грозят расследования и уголовные дела, — пояснил Дудаков.

Он отметил, что попытки Маска создать третью партию оказались провальными, а его отношения с демократами серьезно испорчены. По словам Дудакова, конфликт с республиканцами и лично с Трампом ставит под угрозу крупные государственные контракты для компаний предпринимателя. Американист добавил, что именно поэтому Маск уже с июля жертвует средства Республиканскому национальному комитету и публично пошел на примирение.

Вся конфликтная ситуация Маска и Трампа была де-факто высосана из пальца. Попытки предпринимателя создать третью партию оказались абсолютно провальными, что было вполне ожидаемо. У него скверные отношения с демократами, а портить отношения с республиканцами и с Трампом чревато, потому что на кону большие государственные военные контракты для бизнеса, которым заведует Маск. Поэтому вполне логично, что он начал снова искать выходы на Трампа. С июля он жертвует деньги Республиканскому национальному комитету, — резюмировал Дудаков.

Ранее сообщалось, что Трамп пообщался с Маском на панихиде по убитому политику Чарли Кирку. По словам американского лидера, короткая беседа прошла в позитивном ключе и подтвердила их хорошие отношения.

Илон Маск
Дональд Трамп
США
миллиардеры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили на обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства
Песков раскрыл, как Путин оценил прошедшие в России выборы
Погода в Москве во вторник, 23 сентября: ждать ли похолодание и дожди
В Кремле оценили приход к власти участников СВО
Польша поставила союзникам неожиданный ультиматум по беспилотникам
Королевская семья Британии: новости, Меган просит Миддлтон «исчезнуть»
Синоптик предупредил москвичей о ночных заморозках
Тарханов назвал причину поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»
«Чистая политика»: Валуев высказался о возможной «отмене» Израиля в футболе
В Генштабе раскрыли особенность осеннего призыва в 2025 году
Цифровой след поставки: от накладной к блокчейну
Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса более 1 млрд рублей
Пескову задали вопрос об атаке на Крым, где погибли трое
«Самая трагичная фаза»: Песков о текущей обстановке в Палестине
В Кремле анонсировали важное заявление Путина во время заседания Совбеза РФ
Тигр растерзал звездного дрессировщика в США
Песков раскрыл, важно ли Путину «Интервидение»
«Сделали на скоростях»: продюсер назвал главную проблему «Интервидения»
ВСУ лишились более 1,5 тысячи бойцов за одни сутки
Россиянам раскрыли, зачем делать обязательным ЕГЭ по истории
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.