В западных соцсетях появились списки на ликвидацию после убийства Кирка

После убийства консервативного политического активиста Чарли Кирка в западных социальных сетях стали появляться списки людей, которых радикально настроенные пользователи призывают «ликвидировать», передает Telegram-канал Mash. В списки целей попали известные правоконсервативные деятели: Дональд Трамп (президент США), Джей Ди Вэнс (сенатор США от Огайо), Бен Шапиро (политический комментатор), Мэтт Уолш (блогер и документалист), Джоан Роулинг (британская писательница) и Илон Маск (бизнесмен).

Многие пользователи, как отметил источник, провели параллели с сюжетом сериала «Черное зеркало», а именно эпизодом «Враг народа», где детективы расследуют убийства людей, ставших объектами травли в интернете. Данный эпизод поднял вопросы о кибербуллинге и опасности распространения ненависти в цифровом пространстве.

Ранее Трамп выразил надежду на вынесение смертного приговора в отношении подозреваемого в убийстве Кирка. Глава Белого дома так прокомментировал ход расследования в Юте.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что восторг, который на Украине вызвали новости об убийстве Кирка, выступавшего против помощи Киеву, свидетельствует о том, что Запад создал монстра.