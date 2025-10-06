Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 12:30

«Главное, чтоб были чувства»: Легойда о реакции детей на мультик «Серафима»

Легойда пожелал, чтобы мультфильм «Серафима» не оставил зрителей равнодушными

Фото: Централ Партнершип

Важно, чтобы просмотр мультфильма «Серафима» не оставил зрителей равнодушными, выразил мнение в интервью NEWS.ru председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он выступил консультантом картины «Серафима» о православном святом Серафиме Саровском. Лента выходит в прокат 9 октября.

Главное, чтобы были чувства, эмоции у зрителей после просмотра мультфильма. А не отнеслись, как Андрей Сергеевич Кончаловский как-то сказал, что наверное, самое грустное для режиссера, когда выходят из зала со словами: «Классный фильм, ну пошли пообедаем». Три секунды послевкусия, конечно же, маловато, — предположил собеседник.

Хотелось бы, добавил он, чтобы дети, придя в школу или детский сад, делились впечатлениями о просмотренном. Может возникнуть и противоположная реакция, когда захочется помолчать, побыв наедине с самим собой, предположил собеседник.

Люди разные. Главное, чтобы коснулось человеческого сердца и разума. Пусть кто-то выйдет даже в недоумении. А спустя 10 лет в какой-то жизненной ситуации вспомнит о когда-то просмотренном мультфильме. Это тоже будет прекрасно, — резюмировал Легойда.

Ранее он предположил, что в реальной жизни так называемые попкорновые фильмы вряд ли смогут победить осмысленные картины. На пресс-конференции, посвященной выходу в прокат мультфильма «Серафима» о православном святом Серафиме Саровском он, однако, подчеркнул, что все же не стоит оставлять попыток популяризировать жанры со смыслом.

Также он признался, что в церковном сообществе нет единого мнения о том, может ли живой человек играть святого в фильмах. При этом искусство кино дает много возможностей обыграть такие моменты. К примеру, есть прием отраженной реакции — сцену, как спаситель идет по воде, можно показать через людей, наблюдающих чудесное явление.

Владимир Легойда
РПЦ
российское кино
мультфильмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медик рассказала, как поддержать психическое здоровье
Лекорню объяснил, почему решил уйти в отставку
Политолог оценил сенсационные слова Меркель о вине Прибалтики в СВО
Прокуратура Польши заняла неожиданную позицию по делу «Северных потоков»
Налет БПЛА на Крым, фосфорные бомбы, пожар на НПЗ: ВСУ атакуют РФ 6 октября
Мостовой раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Спартак»
«Отсчет начался»: Макрона призвали уйти в отставку вслед за Лекорню
Злоумышленники разгромили на кладбище могилы бойцов СВО
Назван лидер голосования за новое изображение на купюре в 500 рублей
Родригез подал в суд на экс-супругу, которую бросил по телефону
Российский хоккеист наградил ветеранов СВО и стал врагом Киева
Журналист Ниязматов умер на 85-м году жизни
Избившего собаку-инвалида москвича доставили в полицию
Политолог оценил шансы Макрона удержаться у власти
Ветеран ЦСКА объяснил высокую результативность матча «Динамо» — «Локомотив»
Россиянка родилась без носа и жила так 14 лет
Стилист дала советы, как правильно носить винтажные вещи
Решетников раскрыл, как высокие ставки повлияли на экономику России
Спасатель оценил шансы найти живой пропавшую в Красноярском крае семью
Названо фатальное для Украины событие
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.