«Главное, чтоб были чувства»: Легойда о реакции детей на мультик «Серафима» Легойда пожелал, чтобы мультфильм «Серафима» не оставил зрителей равнодушными

Важно, чтобы просмотр мультфильма «Серафима» не оставил зрителей равнодушными, выразил мнение в интервью NEWS.ru председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он выступил консультантом картины «Серафима» о православном святом Серафиме Саровском. Лента выходит в прокат 9 октября.

Главное, чтобы были чувства, эмоции у зрителей после просмотра мультфильма. А не отнеслись, как Андрей Сергеевич Кончаловский как-то сказал, что наверное, самое грустное для режиссера, когда выходят из зала со словами: «Классный фильм, ну пошли пообедаем». Три секунды послевкусия, конечно же, маловато, — предположил собеседник.

Хотелось бы, добавил он, чтобы дети, придя в школу или детский сад, делились впечатлениями о просмотренном. Может возникнуть и противоположная реакция, когда захочется помолчать, побыв наедине с самим собой, предположил собеседник.

Люди разные. Главное, чтобы коснулось человеческого сердца и разума. Пусть кто-то выйдет даже в недоумении. А спустя 10 лет в какой-то жизненной ситуации вспомнит о когда-то просмотренном мультфильме. Это тоже будет прекрасно, — резюмировал Легойда.

Ранее он предположил, что в реальной жизни так называемые попкорновые фильмы вряд ли смогут победить осмысленные картины. На пресс-конференции, посвященной выходу в прокат мультфильма «Серафима» о православном святом Серафиме Саровском он, однако, подчеркнул, что все же не стоит оставлять попыток популяризировать жанры со смыслом.

Также он признался, что в церковном сообществе нет единого мнения о том, может ли живой человек играть святого в фильмах. При этом искусство кино дает много возможностей обыграть такие моменты. К примеру, есть прием отраженной реакции — сцену, как спаситель идет по воде, можно показать через людей, наблюдающих чудесное явление.