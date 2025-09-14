Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 12:53

Украинский бойкот Евролиги принес медали команде Белоруссии

Команда Белоруссии станет бронзовым призером Евролиги из-за бойкота Украины

Белорусская мужская сборная по пляжному футболу завоевала бронзовые медали Евролиги из-за бойкота украинской стороны. Таким образом, спортсменам присудили третье место, не проводя соответствующий матч из-за отказа Киева, уточняется на сайте украинской ассоциации пляжного футбола.

Последним белорусская команда провела полуфинальный матч со сборной Испании. Он закончился поражением спортсменов из республики со счетом 3:6. Отмечается, что футболисты из Белоруссии завоевали бронзу также в двух предыдущих сезонах. А в 2021 году они заняли второе место на чемпионате Евролиги.

Ранее бойкот устроили украинские гимнасты: они не примут участия в турнире FIG World Challenge Cup в Париже. Изначально в списке участников числились семь спортсменов. Отказ связан с присутствием на соревнованиях олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой из России.

Двукратный медалист Олимпийских игр 2008 года Антон Голоцуцков также заявил, что Федерация гимнастики Украины вредит сама себе, решив бойкотировать турнир из-за допуска Мельниковой. Он отметил, что подобная позиция выглядит как слабость и манипуляция.

Белоруссия
Украина
чемпионаты
футбол
