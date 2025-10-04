Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 18:44

Набиев назвал Чемпионат мира U-20 важным событием для Азербайджана

Чемпионат мира по футболу среди игроков до 20 лет пройдет в Азербайджане, что является важным событием для страны, заявил главный тренер азербайджанской юношеской сборной Агиль Набиев. Он отметил, что руководство федерации уже начало обсуждение организационных вопросов и в ближайшее время будут приняты конкретные решения по подготовке к турниру, передает NEWS.ru.

Это очень радостное событие для страны, для Азербайджана, что Чемпионат мира U-20 пройдет в Азербайджане и в Узбекистане. Я недавно беседовал с руководством федерации на этот счет после того, как стало известно, что Азербайджан примет чемпионат мира. Я думаю, что в ближайшее время будут приняты соответствующие решения в плане подготовки к чемпионату, — сказал тренер.

Ранее капитан футбольной сборной России на Играх стран СНГ Егор Шилкин сообщил, что команде удалось изменить ход финальной встречи и одержать победу над Азербайджаном благодаря самоорганизации и уверенности в себе. По словам спортсмена, ключевой момент наступил во второй половине игры.

Азербайджан
чемпионаты
футбол
спортсмены
видео
Артур Лебедев
А. Лебедев
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Протесты в Тбилиси привели к неприятным последствиям
В Госдуме резко высказались о протестах в Грузии после выборов
Стали известны предварительные итоги выборов в Чехии
Мощный снегопад обрушился на российский регион в начале октября
«Реальный психоз»: финский депутат раскритиковал антироссийскую истерию ЕС
TikTok начал банить комментарии из-за необычного смайлика
«Я не потерплю задержки»: Трамп поставил ХАМАС предельно четкий ультиматум
«Требуются доработки»: Гладков пообещал улучшить работу аварийных бригад
Набиев назвал Чемпионат мира U-20 важным событием для Азербайджана
В Тбилиси полиция начала разгонять митингующих водометами
Названа частая проблема, из-за которой растет популярность маммопластики
Власти Китая начали борьбу с унынием
Додик попросил Путина помнить о Балканах на переговорах с Трампом
В США назвали «злейшего врага» ВСУ в Донбассе
Как правильно подготовить снасти к зимнему хранению — советы рыбаку
Протестующие пошли на штурм президентского дворца в Тбилиси
Известная украинская олимпийская чемпионка отказалась от дома в США
Нейрохирург рассказал о невиданных прежде травмах на СВО
Поддержавший Россию норвежский лыжник высказался о бойкоте Олимпиады-2026
Стала известна судьба упавшего в Фонтанку водителя Porsche
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше
Россия

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.