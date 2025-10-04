Набиев назвал Чемпионат мира U-20 важным событием для Азербайджана

Чемпионат мира по футболу среди игроков до 20 лет пройдет в Азербайджане, что является важным событием для страны, заявил главный тренер азербайджанской юношеской сборной Агиль Набиев. Он отметил, что руководство федерации уже начало обсуждение организационных вопросов и в ближайшее время будут приняты конкретные решения по подготовке к турниру, передает NEWS.ru.

Это очень радостное событие для страны, для Азербайджана, что Чемпионат мира U-20 пройдет в Азербайджане и в Узбекистане. Я недавно беседовал с руководством федерации на этот счет после того, как стало известно, что Азербайджан примет чемпионат мира. Я думаю, что в ближайшее время будут приняты соответствующие решения в плане подготовки к чемпионату, — сказал тренер.

