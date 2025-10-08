В Белоруссии объяснили, зачем Запад запугивает граждан республики

Западные страны организовали кампанию по запугиванию белорусских граждан, которые хотели бы вернуться домой, рассказал заместитель генерального прокурора республики Алексей Стук в интервью «Первому информационному». Он уточнил, что на родине их не ждет уголовное преследование.

Везде им (белорусам — NEWS.ru) внушают, что при возвращении они попадают в особые списки, будут поражены в правах и при возбуждении в отношении них уголовного дела они понесут самое строгое наказание. Я должен заверить, что это абсолютно не отвечает объективности, — отметил Стук.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «полной аферой» решение Польши закрыть границу с республикой. Он отметил, что такую меру нельзя назвать смелой.

Также глава государства заявил о необходимости адаптации республики к текущим глобальным изменениям. Он также отметил, что в мире проходит процесс перераспределения мирового влияния. Лукашенко добавил, что граждане Белоруссии уже не смогут вернуться к старинному традиционному жизненному укладу.