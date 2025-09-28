«Афера еще большая»: Лукашенко «разнес» Польшу за закрытую границу

Решение властей Польши закрыть границу с Белоруссией представляет собой аферу, заявил президент РБ Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого». Он отметил, что такую меру нельзя назвать смелой.

Менее смелые решения и их действия — закрытие границы. К чему это привело? Это афера еще большая, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии охарактеризовал закрытие Польшей границы с Белоруссией как недружественный шаг в отношении Китая. По его словам, это решение имеет политическую и имиджевую природу, а не экономическую. Глава государства выразил уверенность, что Китайская Народная Республика без труда справится с возникшей ситуацией.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия не рассматривает минирование польской границы как военную угрозу. Он пояснил, что противопехотные мины являются оборонительным видом вооружения и поэтому не представляют прямой опасности наступательного характера.

Также на церемонии вручения государственных наград президент Белоруссии опроверг причастность республики к беспилотникам, залетающим на территорию Литвы и Польши. Лукашенко подчеркнул, что Минск в подобных ситуациях «не поднимает шум», как его соседи, а действует через соответствующие официальные каналы. Политик отметил, что Польша и Литва «подняли тревогу», несмотря на то что белорусские силы ПВО успешно сбили половину БПЛА.