В Совфеде обвинили западные страны в оправдании нацистских преступников

В ряде европейских стран возрождаются идеологии, напоминающие те, что зародились в Германии в 1920–1930-е годы, заявил на заседании Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ «Информационная подготовка к 80-летию Нюрнбергского процесса. Почему заключения Нюрнберга актуальны и в наши дни» ее председатель Алексей Пушков. По словам сенатора, западные государства умышленно игнорируют эти процессы ради политической выгоды, передает корреспондент NEWS.ru.

Однако, с сожалением констатирует он, западные государства закрывают на это глаза в силу политической целесообразности и выгоды для себя. Поэтому эти тенденции возрождаются под разными предлогами.

И поэтому мы видим, что под предлогом необходимости борьбы с Россией, под предлогом возвращения к национальным традициям, отстаивания независимости, в ряде государств, прежде всего Восточной Европы, эти тенденции, так или иначе, возрождаются, — сказал Пушков.

Он также отметил, что Нюрнбергский процесс перестал быть интересен западному обществу в отличие от российского. Поэтому заключения Нюрнберга актуальны и в наши дни». По его мнению, часть западных политических сил опирается на принципы, которые осуждены во всем мире.