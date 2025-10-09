Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 12:41

В Совфеде обвинили западные страны в оправдании нацистских преступников

Пушков: на Западе закрывают глаза на возрождение неонацистских тенденций

Главные обвиняемые как военные преступники нацистского режима окружены военными полицейскими на Нюрнбергском процессе в 1946 году Главные обвиняемые как военные преступники нацистского режима окружены военными полицейскими на Нюрнбергском процессе в 1946 году Фото: Agentur Voller Ernst/dpa-Zentralbild/Global look press

В ряде европейских стран возрождаются идеологии, напоминающие те, что зародились в Германии в 1920–1930-е годы, заявил на заседании Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ «Информационная подготовка к 80-летию Нюрнбергского процесса. Почему заключения Нюрнберга актуальны и в наши дни» ее председатель Алексей Пушков. По словам сенатора, западные государства умышленно игнорируют эти процессы ради политической выгоды, передает корреспондент NEWS.ru.

Однако, с сожалением констатирует он, западные государства закрывают на это глаза в силу политической целесообразности и выгоды для себя. Поэтому эти тенденции возрождаются под разными предлогами.

И поэтому мы видим, что под предлогом необходимости борьбы с Россией, под предлогом возвращения к национальным традициям, отстаивания независимости, в ряде государств, прежде всего Восточной Европы, эти тенденции, так или иначе, возрождаются, — сказал Пушков.

Он также отметил, что Нюрнбергский процесс перестал быть интересен западному обществу в отличие от российского. Поэтому заключения Нюрнберга актуальны и в наши дни». По его мнению, часть западных политических сил опирается на принципы, которые осуждены во всем мире.

Алексей Пушков
Совфед
неонацисты
нацисты
Виктор Мальцев
В. Мальцев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
