Пушков объяснил отличия в отношении Запада и России к итогам Нюрнберга Пушков: часть западных структур опирается на принципы, осужденные на Нюрнберге

Нюрнбергский процесс перестал быть интересен западному обществу, в отличие от российского, заявил сенатор РФ Алексей Пушков во время расширенного заседания на тему «Информационная подготовка к 80-летию Нюрнбергского процесса. Почему заключения Нюрнберга актуальны и в наши дни». По его мнению, часть западных политических сил опирается на принципы, которые осуждены во всем мире, передает корреспондент NEWS.ru.

Одна из причин состоит в том, что, как мы с вами понимаем, если жестко следовать выводам Нюрнбергского трибунала, то многие политические силы, на которые сейчас опирается Запад, которые фактически включены в западную систему координат, они являются идейными наследниками тех структур и организаций, которые в мире осуждены, — сказал Пушков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россию и Белоруссию никогда не удастся победить. Именно по этой причине против Москвы не получится организовать судебный процесс сродни Нюрнбергскому, подчеркнул белорусский лидер.