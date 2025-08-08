Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Лукашенко объяснил, почему Нюрнбергский процесс в отношении РФ невозможен

Лукашенко: Россию и Белоруссию никогда не удастся победить

Александр Лукашенко дает интервью журналу Time Александр Лукашенко дает интервью журналу Time Фото: president.gov.by

Россию и Белоруссию никогда не удастся победить, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью с журналистом Time, которое показал телеканал «Первый информационный». Именно по этой причине против Москвы не получится организовать судебный процесс сродни Нюрнбергскому, подчеркнул белорусский лидер.

Вы никогда не будете победителями против России и Белоруссии, никогда, — отметил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии выразил уверенность, что Россия окажет его стране поддержку. Глава государства отметил, что Минск имеет особое значение для Москвы и занимает уникальное место в ее истории и политике, чем не могут похвастаться другие партнеры РФ.

Прежде Лукашенко охарактеризовал Россию как гаранта безопасности для Минска. По словам главы белорусского государства, если бы в 2020 году обе страны не выстояли, то в настоящее время они бы оказались «лоб в лоб» со всем НАТО. Также президент обратил внимание, что Россия подставила Белоруссии плечо в сложное время.

До этого президент Белоруссии заявил, что в современном мире необходима мобилизация. Он подчеркнул, что это актуально не только во время военных действий, но и в мирное время.

