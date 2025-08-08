Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 16:11

Лукашенко назвал причину своей уверенности в России

Лукашенко: ценность Белоруссии для России обеспечивает ей поддержку Москвы

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Москва окажет его стране поддержку. В интервью американскому журналу Time, показанному в эфире телеканала «Первый информационный», глава государства отметил, что Минск имеет особое значение для Москвы и занимает уникальное место в ее истории и политике.

Я знаю цену Белоруссии для России. Это не Иран, не КНДР и не Армения. <…> Иран того не стоит, чтобы две ядерные державы столкнулись. А Беларусь — очень даже. И Украина того не стоит, чтобы столкнулись две ядерные державы, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что ценность Белоруссии для России обусловлена историческими причинами. Потеря страны, по его словам, означала бы утрату ее как неотъемлемой части России.

Ранее Лукашенко охарактеризовал Россию как гаранта безопасности для Минска. По словам главы белорусского государства, если бы в 2020 году обе страны не выстояли, то в настоящее время они бы оказались «лоб в лоб» со всем НАТО. Также президент обратил внимание, что Россия подставила Белоруссии плечо в сложное время.

Александр Лукашенко
Россия
Белоруссия
международные отношения
